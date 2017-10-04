Антрацит з окупованого Донбасу потрапляє до Польщі – ЗМІ

Середа, 04 жовтня 2017, 13:23

Антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Про це повідомляє польське видання Dziennik.

Доставкою вугілля до Польщі займається фірма Doncoaltrade, з 2012 року зареєстрована в місті Катовіце. ЇЇ президентом і головним акціонером є Олександр Мельничук, який певний час зув заступником "міністра" палива, енергетик і вугільної промисловості так званої "ЛНР".

Журналістам видання вдалося з’ясувати, в який спосіб антрацит потрапляє до Польщі.

"Мельничук висилає до Росії вугілля, що походить з контрольованих ними ("ЛНР" - ред.) територій, а також вугілля, закуплене у людей, які видобувають його в копанках. Представники мафії-власники копанок продають антрацит по 22 долари за тону, в той час як його офіційна ціна на польському кордоні становить 140 доларів" - пише видання.

Росіяни трактують вугілля як імпорт з України, бо фірма, яка займається його вивозом, формально зареєстрована в Києві. Україна ж визнає це за контрабанду, оскільки не має контролю ні над кордоном, ні над експортом з Луганська.

Схему потрапляння вугілля з ОРДЛО до ЄС виданню підтвердив голова Східної правозахисної групи Павло Лисянський, який колись був заступником директора двох шахт в Луганській області. За його словами, на кожній тоні вугілля, проданій Мельничуком в Польщу, Плотницький заробляв 500 гривень.

Видання визнає, що важко оцінити, як багато вугілля за такою схемою потрапило чи продовжує потрапляти до Польщі. Підрахунки ускладнює факт, що цю схему складно однозначно визнати контрабандною, оскільки заборона експорту з України стосується лише Криму.