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Антрацит с оккупированного Донбасса попадает в Польшу – СМИ

Среда, 04 октября 2017, 13:23
Версия для печати Комментарии

Антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в кармане главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.

Доставкой угля в Польше занимается фирма Doncoaltrade, с 2012 года зарегистрированная в городе Катовице. Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время зув заместителем "министра" топлива, энергетик и угольной промышленности так называемой "ЛНР".

Журналистам издания удалось выяснить, в какой способ антрацит попадает в Польшу.

"Мельничук высылает в Россию уголь, происходящий с контролируемых ими ("ЛНР" - ред.) территорий, а также уголь, закупленный у людей, которые добывают его в копанках. Представители мафии-владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, в то время как его официальная цена на польской границе составляет 140 долларов", - пишет издание.

Россияне трактуют как импорт угля из Украины, потому что фирма, которая занимается его вывозом, формально зарегистрированная в Киеве. Украина же признает это за контрабанду, поскольку не имеет контроля ни над границей, ни над экспортом из Луганска.

Схему попадания угля с ОРДЛО в ЕС изданию подтвердил председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, который когда-то был заместителем директора двух шахт в Луганской области. По его словам, на каждой тонне угля, проданной Мельничуком в Польшу, Плотницкий зарабатывал 500 гривен.

 Издание признает, что трудно оценить, как много угля по такой схеме попало или продолжает попадать в Польше. Подсчеты усложняет факт, что эту схему сложно однозначно признать контрабандной, поскольку запрет экспорта из Украины касается только Крыма.

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