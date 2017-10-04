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МЗС: Написи на будівлі консульства у Жешуві - елемент гібридної війни РФ

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У Жешуві розмалювали антиукраїнськими написами будівлю консульства України






МЗС: Написи на будівлі консульства у Жешуві - елемент гібридної війни РФ

Середа, 04 жовтня 2017, 18:16
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Міністерство закордонних справ України звернулася до МЗС Польщі щодо антиукраїнських написів на стіні будівлі почесного консульства України у польському Жешуві, слідчі дії вже розпочато.

Про це у своєму Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Щодо інциденту в Жешуві (Польща) з почесним консульством України - провокація, черговий елемент гібридної війни РФ проти України", - написала вона.

"Щодо акту вандалізму офіційно звернулись до МЗС Польщі. Місцева поліція оперативно відреагувала. Розпочато слідчі дії" - повідомила Беца.

Нагадаємо, вандали лишили антиукраїнські написи на стіні будівлі почесного консульства України у польському Жешуві.

Повідомляється, що консульство України у Жешуві тимчасово не працює з 19 вересня.

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