МЗС: Написи на будівлі консульства у Жешуві - елемент гібридної війни РФ

Міністерство закордонних справ України звернулася до МЗС Польщі щодо антиукраїнських написів на стіні будівлі почесного консульства України у польському Жешуві, слідчі дії вже розпочато.
Про це у своєму Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
"Щодо інциденту в Жешуві (Польща) з почесним консульством України - провокація, черговий елемент гібридної війни РФ проти України", - написала вона.
"Щодо акту вандалізму офіційно звернулись до МЗС Польщі. Місцева поліція оперативно відреагувала. Розпочато слідчі дії" - повідомила Беца.
1/2 Щодо інциденту в Жешові (Польща) з Почесним консульством Укр - провокація, черговий елемент гібридної війни РФ проти Укр.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 жовтня 2017 р.
2/2 Щодо акту вандалізму офіційно звернулись до МЗС Польщі. Місцева поліція оперативно відреагувала. Розпочато слідчі дії.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, вандали лишили антиукраїнські написи на стіні будівлі почесного консульства України у польському Жешуві.
Повідомляється, що консульство України у Жешуві тимчасово не працює з 19 вересня.