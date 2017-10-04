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МИД: Надписи на здании консульства в Жешуве - элемент гибридной войны РФ

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В Жешуве исписали антиукраинскими надписями здание консульства Украины






МИД: Надписи на здании консульства в Жешуве - элемент гибридной войны РФ

Среда, 04 октября 2017, 18:16
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Министерство иностранных дел Украины обратилась в МИД Польши относительно антиукраинских надписей на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве, следственные действия уже начаты.

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"По инциденту в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины - провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины", - написала она.

"По акту вандализма официально обратились в МИД Польши. Местная полиция оперативно отреагировала. Начато следственные действия", - сообщила Беца.

Напомним, вандалы оставили антиукраинские надписи на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве.

Сообщается, что консульство Украины в Жешуве временно не работает с 19 сентября.

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