МИД: Надписи на здании консульства в Жешуве - элемент гибридной войны РФ

Министерство иностранных дел Украины обратилась в МИД Польши относительно антиукраинских надписей на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве, следственные действия уже начаты.
Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
"По инциденту в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины - провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины", - написала она.
"По акту вандализма официально обратились в МИД Польши. Местная полиция оперативно отреагировала. Начато следственные действия", - сообщила Беца.
1/2 Щодо інциденту в Жешові (Польща) з Почесним консульством Укр - провокація, черговий елемент гібридної війни РФ проти Укр.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 жовтня 2017 р.
2/2 Щодо акту вандалізму офіційно звернулись до МЗС Польщі. Місцева поліція оперативно відреагувала. Розпочато слідчі дії.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 жовтня 2017 р.
Напомним, вандалы оставили антиукраинские надписи на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве.
Сообщается, что консульство Украины в Жешуве временно не работает с 19 сентября.