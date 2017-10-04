МИД: Надписи на здании консульства в Жешуве - элемент гибридной войны РФ

Избирательных участков как определенной территории в Норвегии нет. Фактически, избирательным участком является муниципалитет. Для удобства избирателей муниципальная комиссия создает Stemmestyrer – пункты для голосования, которые могут размещаться даже в специальных автобусах и лодках.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Анка Юрма: "Агентство у нас уже давно работает, и никто не будет звонить спецпрокурору, чтобы сказать: "Ты должен закрыть это дело". Мы получаем сообщения от тех, кто причастен к коррупции и хочет признаться в этом, чтобы уменьшить свою ответственность…"