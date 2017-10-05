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У Таллінні визначили 6 пріоритетів для створення цифрової спільноти Україна-ЄС

Четвер, 05 жовтня 2017, 19:16
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Під час міністерської зустрічі щодо цифрової економіки у Таллінні були визначені ключові пріоритети цифрової спільноти Україна-ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, який також брав участь у зустрічі,  підтвердив пріоритетність цифровізації України як частини її інтеграції до Європейського Союзу.

"Цифрова економіка була і залишається пріоритетом для України. Це рушійна сила економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності. Тому Україна зацікавлена у поглибленні і розширенні співпраці з ЄС у цифровій сфері та максимальному використанні можливостей Угоди про Асоціацію з Євросоюзом", -  підкреслив Кубів.

Він зазначив, що найбільш важливими напрямками співпраці у цифровій сфері для України є розвиток широкосмугового доступу до Інтернету та технологій 4G і 5G, кібербезпека, розвиток інновацій та розбудова інноваційної екосистеми, електронна ідентифікація, електронне урядування та розвиток електронної торгівлі.

Міністр додав, що Україна зацікавлена у посиленні двостороннього цифрового діалогу з ЄС і розглядає його як логічне продовження Угоди про вільну торгівлю.

"Ми готові до діалогу з ЄС щодо можливих напрямків і  форматів співпраці у цифровій сфері. Зокрема, необхідно розглянути питання тарифів на міжнародний роумінг та нашої співпраці для їх поступового зниження. Також, нам потрібна експертна допомога та досвід ЄС для розробки плану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету у зонах цифрової нерівності", - наголосив Степан Кубів.

За результатами зустрічі сторони схвалили спільну декларацію, у якій визначили 6 ключових напрямків спільної роботи у цифровій сфері та деталізували плани щодо реалізації пріоритетних дій до 2020 року.

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