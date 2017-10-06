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Один з великих іспанських банків переїжджає з Каталонії, другий – на черзі

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 09:36
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Іспанський банк Banco Sabadell ухвалив рішення перемістити свій головний офіс з Барселони в Аліканте на південному сході країни через ймовірність оголошення незалежності Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Банк у четвер заявив, що запланував цей крок "для захисту інтересів наших клієнтів, акціонерів та співробітників".

Banco Sabadell заснований більше 100 років тому і вперше у своїй історії змінює штаб-квартиру. Банк є другою за розмірами каталонською фінансовою установою і четвертою за активами в усій Іспанії.

Рішення залишити Каталонію також розглядає третій за величиною банк автономії – CaixaBank. Рада директорів розглядає варіант перемістити офіс до Мадрида, де у банка є дочірня компанія MicroBank, або на Пальма-де-Майорку.

У банку відзначають, що для клієнтів найбільший страх полягає в тому, що CaixaBank може залишитися поза єврозоною і вони залишаться без доступу до основної ліквідності Європейського центрального банку та захисту Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос виключив можливість ведення будь-яких посередницьких переговорів з урядом Каталонії, заявивши, що каталонські банки вже сигналізують намір залишити автономний регіон, якщо триватиме рух до незалежності.

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