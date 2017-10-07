Страйк у Франції призведе до скорочення авіарейсів на 30%

Субота, 07 жовтня 2017, 14:53

Масштабний страйк державних службовців, запланований на 10 жовтня, призведе до скорочення кількості авіарейсів на 30%.

Як повідомляє La Figaro, такі рекомендації авіакомпаніям озвучив французький Генеральний директорат цивільної авіації.

Скорочення рейсів стосуватиметься обох паризьких аеропортів, а також аеропортів Бове, Ліону, Ніцци, Марселю, Тулузи, Бордо та Нанту. "Проблеми очікуються по всій території країни", - кажуть у директораті.

У страйку 10 жовтня анонсована участь 5,4 млн державних працівників. Вони протестують проти скорочення посад та вимагатимуть індексацію посадових окладів.

Страйк має стати найбільшим випробуванням для президента Макрона, який анонсував заходи по оздоровленню французької економіки.