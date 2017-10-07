Забастовка во Франции приведет к сокращению авиарейсов на 30%

Суббота, 07 октября 2017, 14:53

Масштабная забастовка государственных служащих, запланированный на 10 октября, приведет к сокращению количества авиарейсов на 30%.

Как сообщает La Figaro, такие рекомендации авиакомпаниям озвучил французский Генеральный директорат гражданской авиации.

Сокращение рейсов будет касаться обоих парижских аэропортов, а также аэропортов Бове, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы, Бордо и Нанта. "Проблемы ожидаются по всей территории страны", - говорят в директорате.

В забастовке 10 октября анонсирована участие 5,4 млн государственных работников. Они протестуют против сокращения должностей и намерены требовать индексации должностных окладов.

Забастовка должна стать самым большим испытанием для президента Макрона, который анонсировал меры по оздоровлению французской экономики.