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Британія поставила Латвії 65 бронемашин

Неділя, 08 жовтня 2017, 12:48
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Національні збройні сили Латвії отримали з Великої Британії 65 з 123 передбачених легких гусеничних бронемашин CVRT.

Про це повідомляє агентство LETA.

Угоду про закупівлю 123 гусеничних бронемашин у Британії було підписано у вересні 2014 року. Бронемашини CVRT латвійська армія отримує в період з 2016 по 2020 рік.

Загальна сума контракту перевищує 46,5 млн. Євро. Ці гроші підуть не тільки на покупку уживаної бронетехніки, а й її капітальний ремонт.

Проект механізації піхотної бригади сухопутних сил Латвії розділений на кілька етапів. Перші бронемашини були поставлені в Латвію восени 2015 року.

Бронемашини оснащуються сучасним обладнанням - системою протитанкової зброї "Spike", сучасною класифікованою НАТО системою зв'язку та управління.

Додатково запланована закупівля боєприпасів для 30-міліметрових гармат-кулеметів, протитанкових ракет, навчального симулятора. Тому загальна сума контракту складе 209 млн євро.

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