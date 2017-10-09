У Франції в результаті падіння невеликого літака загинула людина

У Франції в південній комуні Ногаро в результаті падіння легкомоторного літака загинула людина, що одна особа важко поранена.
Про це повідомляє видання La Depeche.
Інцидент стався близько 14.15 у неділю. Падіння літака відбулося невдовзі після його зльоту. Після зіткнення з землею літальний апарат загорівся.
Пілот літака загинув на місці події, його пасажира з серйозними опіками доставили до лікарні.
Інцидент стався поблизу траси, де у вихідні проходило Гран-прі старовинних автомобілів. На заході були присутні до 15 тисяч відвідувачів. Ніхто з глядачів не постраждав.
Причини падіння літака поки не встановлені.