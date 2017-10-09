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Партії блоку Меркель досягли згоди щодо міграційної політики

Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:08
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Партія канцлерки Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз досягла домовленості з сестринською партією Християнсько-соціальний союз щодо верхньої межі біженців, яких країна може приймати щорічно.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Переговори між главами Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) щодо питання про верхню межу кількості біженців, яких може приймати Німеччина, завершились проривом. Вона становитиме 200 тисяч осіб щорічно, як того вимагав глава ХСС Горст Зеегофер.

Представники ХДС та ХСС спочатку провели окремі консультації, а потім лідерка ХДС Ангела Меркель і глава ХСС Зеегофер провели переговори віч-на-віч. В результаті сторони досягли порозуміння. "Основний компроміс досягнутий. Триває робота над деталями угоди", - повідомило джерело агенції AFP на переговорах.

Повідомляється про досягнення компромісу, який сторони мають намір досягати і на рівні Європейського Союзу. Метою цього рішення є зниження числа нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Німеччини, і більш ефективна боротьба з незаконними перевізниками людей в ЄС. Водночас узгоджено розширення законодавчих рамок для легальної міграції з метою поліпшення можливості надання допомоги особам, які потребують притулку.

Зокрема, передбачається ввести виняток, згідно з яким в надзвичайних ситуаціях - наприклад, при гуманітарних кризах - уряд ФРН і Бундестаг цілеспрямовано вирішуватимуть, що робити з можливим припливом біженців в ЄС та Німеччині.

Крім того, чільні представники блоку ХДС/ХСС дійшли висновку, що претенденти на отримання притулку повинні перебувати в спеціальних центрах аж до прийняття рішення про їхній статус. У разі відмови в наданні притулку людей повертатимуть на батьківщину. Список безпечних для проживання країн буде розширений: до нього входитимуть Алжир, Марокко і Туніс.

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