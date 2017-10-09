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Партии блока Меркель достигли согласия относительно миграционной политики

Понедельник, 09 октября 2017, 08:08
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Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз достиг договоренности с сестринской партией Христианско-социальный союз относительно верхней границы беженцев, которых страна может принимать ежегодно.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Переговоры между главами Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу о верхнюю границу количества беженцев, которых может принять Германия, завершились прорывом. Она составит 200 тысяч человек ежегодно, как того требовал глава ХСС Хорст Зеегофер.

Представители ХДС и ХСС сначала провели отдельные консультации, а затем лидер ХДС Ангела Меркель и глава ХСС Зеегофер провели переговоры с глазу на глаз. В результате стороны достигли взаимопонимания. "Основной компромисс достигнут. Продолжается работа над деталями соглашения", - сообщил источник агентства AFP на переговорах.

Сообщается о достижении компромисса, который стороны намерены достигать и на уровне Европейского Союза. Целью этого решения является снижение числа нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Германию, и более эффективная борьба с незаконными перевозчиками людей в ЕС. В то же время согласованно расширение законодательных рамок для легальной миграции с целью улучшения возможности предоставления помощи лицам, которые нуждаются в приюте.

В частности, предполагается ввести исключение, согласно которому в чрезвычайных ситуациях - например, при гуманитарных кризисах - правительство ФРГ и Бундестаг целенаправленно решать, что делать с возможным притоком беженцев в ЕС и Германии.

Кроме того, ведущие представители блока ХДС/ХСС пришли к выводу, что претенденты на получение убежища должны находиться в специальных центрах вплоть до принятия решения об их статусе. В случае отказа в предоставлении убежища людей возвращать на родину. Список безопасных для проживания стран будет расширен: в него войдут Алжир, Марокко и Тунис.

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