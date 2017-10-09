В Італії затримали брата террориста, що напав на людей у Марселі

Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:59

Італійська поліція затримала і заарештувала Ахмеда Ханначі, брата Аніса Ханначі, який напав на перехожих на вокзалі французького Марселя 1 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

25-річний чоловік був затриманий у Феррарі на підставі французького ордера на арешт.

Його підозрюють у причетності до скоєння нападу, а також у членстві в терористичній організації.

Операція проводилася спільно з французькими правоохоронцями.

Як повідомлялося, 1 жовтня невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих на вокзалі Марселя.

Під час нападу чоловік кричав "Аллах акбар!".

Двоє людей внаслідок нападу загинули, після цього поліція застрелила нападника.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Марселі.