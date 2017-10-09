В Италии задержали брата террориста, напавшего на людей в Марселе

Итальянская полиция задержала и арестовала Ахмеда Ханначи, брата Аниса Ханначи, который напал на прохожих на вокзале французского Марселя 1 октября.
Об этом сообщает Reuters.
25-летний мужчина был задержан в Ферраре на основании французского ордера на арест.
Его подозревают в причастности к совершению нападения, а также в членстве в террористической организации.
Операция проводилась совместно с французскими правоохранителями.
Как сообщалось, 1 октября неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих на вокзале Марселя.
Во время нападения мужчина кричал "Аллах акбар!".
Двое людей в результате нападения погибли, после этого полиция застрелила нападавшего.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Марселе.