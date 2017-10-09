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В Италии задержали брата террориста, напавшего на людей в Марселе

Понедельник, 09 октября 2017, 08:59
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Итальянская полиция задержала и арестовала Ахмеда Ханначи, брата Аниса Ханначи, который напал на прохожих на вокзале французского Марселя 1 октября.

Об этом сообщает Reuters.

25-летний мужчина был задержан в Ферраре на основании французского ордера на арест.

Его подозревают в причастности к совершению нападения, а также в членстве в террористической организации.

Операция проводилась совместно с французскими правоохранителями.

Как сообщалось, 1 октября неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих на вокзале Марселя.

Во время нападения мужчина кричал "Аллах акбар!".

Двое людей в результате нападения погибли, после этого полиция застрелила нападавшего.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Марселе.

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