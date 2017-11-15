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У Європарламенті закликали підтримати новий формат Східного партнерства

Середа, 15 листопада 2017, 08:09
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Більшість європарламентарів підтримують рекомендації саміту Східного партнерства створити для України, Молдови та Грузії окремий трастовий фонд та зафіксувати можливість у майбутньому приєднатися до Шенгенського безвізового простору, Митного та Енергетичного союзів.

Відповідні рекомендації, адресовані Раді ЄС, Єврокомісії та Зовнішній дипломатичній службі ЄС у доповіді депутатів Лайми Андрікіте та Кнута Флекенштайна, обговорили на дебатах в рамках пленарного засідання Європарламенту у вівторок, повідомляє УНІАН.

У своєму виступі Андрікіте застерегла від того, щоб саміт став простим обговоренням без конкретних результатів, що буде "черговою втратою можливостей".

"Європейський парламент більш амбіційний, ніж, наприклад, деякі держави-члени. Ми повністю визнаємо нашу відповідальність за наслідки будь-яких провалів нашої політики Східного партнерства. Тому в наших рекомендаціях ми пропонуємо конкретні кроки з боку ЄС для того, щоб гарантувати, що наша політика Східного партнерства є успішною", - заявила вона.

При цьому доповідач висловила переконання щодо необхідності того, що рекомендації ЄП мають  бути взятими до уваги та відображені у декларації саміту.

"Ми пропонуємо формат "Східне партнерство плюс", що включає заснування трастових фондів, новий інвестиційний європейський план, механізми фінансової підтримки для виконання угод про асоціацію і так далі.

Ці пропозиції поширюються на три країни, які мають угоди про асоціацію – Україну, Молдову та Грузію. Коли прийде час і буде виконана домашня робота, і будуть виконані необхідні умови, потенціальне членство для цих країн та приєднання до Митного союзу, союзу цифрових технологій та Енергетичного союзу повинні розглядатися як варіант", - впевнена Андрікіте.

Разом з тим, вона також вважає ключовою диференціацію між країнами. "Враховуючи, що наші ресурси обмежені, принцип "більше за більше, менше за менше" повинен бути застосовний", - наголосила політик.

Представник Естонського президентства Матті Маасікас зауважив, що цей саміт надасть можливість підтвердити єдині та сильні зобов’язання ЄС його східним партнерам.

Європейський комісар Сесілія Мальмстрьом запевнила, що цим рекомендаціям буде приділена увага.

"У той час, коли ми амбіційні в наших пропозиціях, ми повинні бути реалістами. Тому ми вважаємо, що фокус має бути на виконанні вже існуючих зобов’язань, які відображені в різних угодах та документах", - зазначила вона.

Лідери найбільших політичних груп в Європарламенті – Європейської народної партії, соціалістів та демократів, консерваторів, лібералів  – виступили на підтримку рекомендацій.

Прогнозовано негативно виступили представники радикальних націоналістичних груп.

Попередньо доповідь була підтримана 10 жовтня в рамках комітету ЄП з питань закордонних справ. Голосування за докумен має відбутися у середу, 15 листопада.

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