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В Европарламенте призвали поддержать новый формат Восточного партнерства

Среда, 15 ноября 2017, 08:09
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Большинство европарламентариев поддерживают рекомендации саммита Восточного партнерства создать для Украины, Молдовы и Грузии отдельный трастовый фонд и зафиксировать возможность в будущем присоединиться к Шенгенскому безвизовому пространству, Таможенному и Энергетическому союзам.

Соответствующие рекомендации, адресованные Совету ЕС, Еврокомиссии и Внешний дипломатической службе ЕС в докладе депутатов Лаймы Андриките и Кнута Флекенштайна, обсудили на дебатах в рамках пленарного заседания Европарламента во вторник, сообщает УНИАН.

В своем выступлении Андриките предостерегла от того, чтобы саммит стал простым обсуждением без конкретных результатов, так как это будет "очередной потерей возможностей".

"Европейский парламент более амбициозный, чем, например, некоторые государства-члены. Мы полностью признаем нашу ответственность за последствия любых провалов нашей политики Восточного партнерства. Поэтому в наших рекомендациях мы предлагаем конкретные шаги со стороны ЕС для того, чтобы гарантировать, что наша политика Восточного партнерства будет успешной", - заявила она.

При этом докладчик выразила убеждение в необходимости того, что рекомендации ЕП должны быть приняты во внимание и отражены в декларации саммита.

"Мы предлагаем формат "Восточное партнерство плюс", включающий основания трастовых фондов, новый инвестиционный европейский план, механизмы финансовой поддержки для выполнения соглашений об ассоциации и так далее.

Эти предложения распространяются на три страны, которые имеют соглашения об ассоциации - Украину, Молдову и Грузию. Когда придет время и будет выполнена домашняя работа, и выполнены необходимые условия, потенциальное членство для этих стран и присоединение к Таможенному союзу, союзу цифровых технологий и Энергетического союза должны рассматриваться как вариант ", - уверена Андриките.

Вместе с тем, она также считает ключевой дифференциацию между странами. "Учитывая, что наши ресурсы ограничены, принцип "больше за больше, меньше за меньше" должен быть применим", - подчеркнула политик.

Представитель Эстонского президентства Матти Маасикас отметил, что этот саммит даст возможность подтвердить единые и сильные обязательства ЕС его восточным партнерам.

Европейский комиссар Сесилия Мальмстрем заверила, что этим рекомендациям будет уделено внимание.

"В то время, когда мы амбициозные в наших предложениях, мы должны быть реалистами. Поэтому мы считаем, что фокус должен быть на выполнении уже существующих обязательств, которые отражены в различных соглашениях и документах", - отметила она.

Лидеры крупнейших политических групп в Европарламенте - Европейской народной партии, социалистов и демократов, консерваторов, либералов - выступили в поддержку рекомендаций.

Прогнозируемо негативно выступили представители радикальных националистических групп.

Предварительно доклад был поддержан 10 октября в рамках комитета ЕП по вопросам иностранных дел. Голосование за докумен должен состояться в среду, 15 ноября. 

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