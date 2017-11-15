Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК

Середа, 15 листопада 2017, 18:16

Посли країн "Великої сімки" в Україні закликали до оновлення у 2017 році складу Центральної виборчої комісії шляхом призначення членів ЦВК на 13 посад, термін перебування на яких вичерпано.

Про це йдеться у заяві послів країн G7, оприлюдненій на сайті посольства Італії в Києві.

"Це дасть змогу створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу. Переконані, що виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов'язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України", - йдеться у заяві.

У заяві також вітається ухвалення Верховною Радою у першому читанні проекту Виборчого кодексу.

Наголошується, що настав час для проведення виборчої реформи, щоб забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 року.

"До другого читання ще залишається простір для прозорого, всеохоплюючого та консультативного процесу, який має забезпечити подальше зміцнення демократичного представництва, у тому числі – через дієві санкції за порушення норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, з метою розширення політичної участі та представництва вразливих спільнот і меншин, зокрема жінок та внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб прискорити реформу політичного фінансування", - йдеться у заяві.