Знайти
АКТУАЛЬНО

У Брюсселі сутички через мітинг, скликаний Instagram-блогером: 16 затриманих

Звіт ЄС щодо реформ в Україні: є значний прогрес, але їх треба прискорити

Число загиблих в результаті повені на околицях Афін зросло до 14 осіб

Прем'єр Угорщини підтвердив, що блокуватиме зближення України з ЄС та НАТО

Європарламент рекомендує розпочати процедуру введення санкцій проти Польщі

Європарламент підтримав новий формат СхП і створення цільового фонду

Трамп і "ядерна кнопка": у Сенаті США обговорили повноваження президента






Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК

Середа, 15 листопада 2017, 18:16
Версія для друку Коментарі

Посли країн "Великої сімки" в Україні закликали до оновлення у 2017 році складу Центральної виборчої комісії шляхом призначення членів ЦВК на 13 посад, термін перебування на яких вичерпано.

Про це йдеться у заяві послів країн G7, оприлюдненій на сайті посольства Італії в Києві.

"Це дасть змогу створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу. Переконані, що виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов'язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України", - йдеться у заяві.

У заяві також вітається ухвалення Верховною Радою у першому читанні проекту Виборчого кодексу.

Наголошується, що настав час для проведення виборчої реформи, щоб забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 року.

"До другого читання ще залишається простір для прозорого, всеохоплюючого та консультативного процесу, який має забезпечити подальше зміцнення демократичного представництва, у тому числі – через дієві санкції за порушення норм виборчого законодавства та неналежне використання державних ресурсів, з метою розширення політичної участі та представництва вразливих спільнот і меншин, зокрема жінок та внутрішньо переміщених осіб, а також для того, щоб прискорити реформу політичного фінансування", - йдеться у заяві.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:17
фото, відео
У Брюсселі сутички через мітинг, скликаний Instagram-блогером: 16 затриманих
19:57
Верховний суд Британії підтримав мінімальну ціну на алкоголь в Шотландії
19:38
У польському Щецині почався демонтаж пам'ятника подяки радянській армії
19:14
Порошенко привітав рекомендації ЄП щодо створення моделі "Східне партнерство плюс"
18:48
Звіт ЄС щодо реформ в Україні: є значний прогрес, але їх треба прискорити
18:16
Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК
17:59
Ган підтвердив готовність ЄС і надалі підтримувати реформи в Україні - АП
17:28
оновлено, фото
Число загиблих в результаті повені на околицях Афін зросло до 14 осіб
17:14
Російські бомбардувальники завдали авіаударів по об’єктах ІДІЛ у Сирії
16:43
МЗС Польщі вважає політизованою резолюцію ЄП щодо ситуації в країні
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Асоціація без нагляду: чому Україна відстає від Молдови та Грузії у моніторингу Угоди з ЄС

"Кожен громадянин може подивитися, як виконується Угода про асоціацію. Всі урядові комунікації з цього приводу доступні онлайн. Асоціація з ЄС – наш пріоритет", – кажуть у Молдові. А наша держава не має чим похвалитися у відповідь. Поки що не має...

Оксана Бедратенко, "Голос Америки"

Оборонна підтримка України: чи варто розраховувати на $350 млн від США

У США певні: оборонна реформа в Україні впевнено просувається. А відповідно, Київ має отримати всю заплановану суму оборонної допомоги – $350 млн. Більше того, на відміну від нинішнього року, у наступному зростає вірогідність фінансової допомоги й від Держдепу США.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  