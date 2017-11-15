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Послы стран G7 призвали к избирательной реформе и обновлению состава ЦИК

Среда, 15 ноября 2017, 18:16
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Послы стран "Большой семерки" в Украине призвали к обновлению в 2017 году состава Центральной избирательной комиссии путем назначения членов ЦИК на 13 должностей, срок пребывания на которых исчерпан.

Об этом говорится в заявлении послов стран G7, обнародованном на сайте посольства Италии в Киеве.

"Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долговременными полномочиями, работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса. Уверены, что избирательные реформы, осуществляемые с соблюдением соответствующих международных обязательств и стандартов, являются ключевым залогом полноценной реализации потенциала Украины", - говорится в заявлении.

В заявлении также приветствуется принятие Верховной Радой в первом чтении проекта Избирательного кодекса.

Отмечается, что пришло время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить, по крайней мере, год для ее внедрения перед выборами 2019 года.

"До второго чтения еще остается пространство для прозрачного, всеобъемлющего и консультативного процесса, который должен обеспечить дальнейшее укрепление демократического представительства, в том числе - через действенные санкции за нарушение норм избирательного законодательства и ненадлежащее использование государственных ресурсов, с целью расширения политического участия и представительства уязвимых сообществ и меньшинств, в том числе женщин и внутренне перемещенных лиц, а также для того, чтобы ускорить реформу политического финансирования", - говорится в заявлении.

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