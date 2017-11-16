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Повінь в околицях Афін: кількість загиблих зросла до 15 осіб, поранені – 17

Четвер, 16 листопада 2017, 09:33
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Повені в околицях Афін, спричинені сильними зливами, призвели до загибелі вже 15 людей.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

З 15 загиблих – десяти чоловіків і п’ятьох жінок – 13 осіб були знайдені у містечку Мандра.

Більшість загиблих були знайдені у їхніх затоплених будинках чи на подвір’ях.

 

Крім того, поранення отримали 17 осіб.

Зазначається, що найбільше від повені постраждали містечка Мандра і Неа Перамос, де багато незаконної забудови і погана система відведення стічних вод.

Синоптики прогнозують, що в найближчі дні сильні дощі в регіоні не припиняться.

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