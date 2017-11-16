Наводнение возле Афин: число погибших возросло до 15 человек, ранены – 17

Четверг, 16 ноября 2017, 09:33

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Наводнения в окрестностях Афин, вызванные сильными ливнями, привели к гибели уже 15 человек.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Из 15 погибших - десяти мужчин и пяти женщин - 13 человек были найдены в городке Мандра.

Большинство погибших были обнаружены в затопленных домах или во дворах.

Кроме того, 17 человек получили травмы.

Отмечается, что больше всего от наводнения пострадали города Мандра и Неа Перамос, где много незаконной застройки и плохая система отвода сточных вод.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сильные дожди в регионе не прекратятся.