Клімкін застеріг Британію: Росія бреше в промисловому масштабі

Четвер, 16 листопада 2017, 10:39

Світ повинен прокинутися перед загрозою з боку Росії і зрозуміти, що вона бреше "у промисловому масштабі".

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі британському виданню Mail Online.

За словами міністра, всі країни вільного світу повинні об'єднатися перед загрозою, яка надходить з боку адміністрації у Кремлі.

Його застороги пролунали після того, як британська прем’єрка Тереза Мей звинуватила Росію у спробі підірвати вільні суспільства та посіяти розлад на Заході.

Клімкін заявив, що Росія бреше у промисловому масштабі, і світ повинен краще зрозуміти це, "як це явно робить прем'єр-міністр Британії".

"Ми повинні, нарешті, прокинутися і об'єднатися проти цієї імперіалістичної нео-червоної загрози, яку нинішня кремлівська адміністрація створює для вільного світу", - сказав український дипломат.

Клімкін зауважив, що Україна сама страждала від кіберсаботажу Росії, зокрема, на її електромережі. Він додав, що Україна була "рада" почути, як Мей критикує Росію за використання інформації як зброї та розгортання державних ЗМІ для виробництва брехливих новин.

"Поруч з танками та гарматами і втручанням у вибори це - природа російської гібридної війни, яка ведеться сьогодні на Заході", - наголосив міністр.

Нагадаємо, британська виборча комісія розпочала розслідування у справі про фінансування кампанії за вихід з ЄС на тлі побоювань щодо можливого російського втручання.

Як повідомлялося, Росія використала тисячі аккаунтів Twitter, щоб вплинути на голосування по Brexit.