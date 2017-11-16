Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе

Четверг, 16 ноября 2017, 10:39

Мир должен очнуться перед угрозой со стороны России и понять, что она врет "в промышленном масштабе".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии британскому изданию Mail Online.

По словам министра, все страны свободного мира должны объединиться перед угрозой, которая исходит со стороны администрации в Кремле.

Его предостережения прозвучали после того, как британская премьер Тереза ​​Мэй обвинила Россию в попытке подорвать свободные общества и посеять раздор на Западе.

Климкин заявил, что Россия врет в промышленном масштабе и мир должен лучше понять это, "как это явно делает премьер-министр Британии".

"Мы должны, наконец, проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, которую нынешняя кремлевская администрация создает для свободного мира", - сказал украинский дипломат.

Климкин отметил, что Украина сама страдала от киберсаботажа России, в частности, ее электросети. Он добавил, что Украина была рада услышать, как Мэй критикует Россию за использование информации как оружия и развертывание государственных СМИ для производства лживых новостей.

"Наряду с танками и пушками и вмешательством в выборы, это природа российской гибридной войны, которая ведется сегодня на Западе", - подчеркнул министр.

Напомним, британская избирательная комиссия начала расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС на фоне опасений относительно возможного российского вмешательства.

Как сообщалось, Россия использовала тысячи аккаунтов в Twitter, чтобы повлиять на голосование по Brexit.