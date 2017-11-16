Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе

Мир должен очнуться перед угрозой со стороны России и понять, что она врет "в промышленном масштабе".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии британскому изданию Mail Online.
По словам министра, все страны свободного мира должны объединиться перед угрозой, которая исходит со стороны администрации в Кремле.
Его предостережения прозвучали после того, как британская премьер Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подорвать свободные общества и посеять раздор на Западе.
Климкин заявил, что Россия врет в промышленном масштабе и мир должен лучше понять это, "как это явно делает премьер-министр Британии".
"Мы должны, наконец, проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, которую нынешняя кремлевская администрация создает для свободного мира", - сказал украинский дипломат.
Климкин отметил, что Украина сама страдала от киберсаботажа России, в частности, ее электросети. Он добавил, что Украина была рада услышать, как Мэй критикует Россию за использование информации как оружия и развертывание государственных СМИ для производства лживых новостей.
"Наряду с танками и пушками и вмешательством в выборы, это природа российской гибридной войны, которая ведется сегодня на Западе", - подчеркнул министр.
Напомним, британская избирательная комиссия начала расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС на фоне опасений относительно возможного российского вмешательства.
Как сообщалось, Россия использовала тысячи аккаунтов в Twitter, чтобы повлиять на голосование по Brexit.