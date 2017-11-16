Найти
АКТУАЛЬНО

Еврокомиссар: Украина недорабатывает в борьбе с коррупцией, терпение заканчивается

Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе

В Македонии утвердили второй официальный язык

В Вене тысячи людей протестовали против участия ультраправых в правительстве

В Брюсселе столкновения на митинге, созванном Instagram-блогером: 16 задержанных

Отчет ЕС о реформах в Украине: есть значительный прогресс, но их надо ускорить

Число погибших в результате наводнения возле Афин возросло до 14 человек






Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе

Четверг, 16 ноября 2017, 10:39
Версия для печати Комментарии

Мир должен очнуться перед угрозой со стороны России и понять, что она врет "в промышленном масштабе".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии британскому изданию Mail Online.

По словам министра, все страны свободного мира должны объединиться перед угрозой, которая исходит со стороны администрации в Кремле.

Его предостережения прозвучали после того, как британская премьер Тереза ​​Мэй обвинила Россию в попытке подорвать свободные общества и посеять раздор на Западе.

Климкин заявил, что Россия врет в промышленном масштабе и мир должен лучше понять это, "как это явно делает премьер-министр Британии".

"Мы должны, наконец, проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, которую нынешняя кремлевская администрация создает для свободного мира", - сказал украинский дипломат.

Климкин отметил, что Украина сама страдала от киберсаботажа России, в частности, ее электросети. Он добавил, что Украина была рада услышать, как Мэй критикует Россию за использование информации как оружия и развертывание государственных СМИ для производства лживых новостей.

"Наряду с танками и пушками и вмешательством в выборы, это природа российской гибридной войны, которая ведется сегодня на Западе", - подчеркнул министр.

Напомним, британская избирательная комиссия начала расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС на фоне опасений относительно возможного российского вмешательства.

Как сообщалось, Россия использовала тысячи аккаунтов в Twitter, чтобы повлиять на голосование по Brexit.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:36
В Кабуле смертник устроил взрыв возле политического собрания: 7 погибших
12:34
Порошенко должен отстаивать надлежащую проверку е-деклараций – еврокомиссар Хан
12:11
МИД ожидает, что в декларации саммита ВП учтут позицию Европарламента
12:04
Еврокомиссар: Украина недорабатывает в борьбе с коррупцией, терпение заканчивается
11:56
Люксембург выделит 3 млн евро на усиление базы НАТО в Латвии
11:46
НАТО не считает военный нейтралитет Сербии препятствием для сотрудничества
11:33
Ващиковский: Польша поддерживает санкции против РФ, несмотря на нерешенные проблемы с Киевом
11:03
ЕС изучит закон о внеконкурсном отборе глав местных администраций
10:45
В правительстве призвали ВР принять евроинтеграционный закон о внутреннем водном транспорте
10:39
Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ассоциация без контроля: почему Украина отстает от Молдовы и Грузии в мониторинге Соглашения с ЕС

"Каждый гражданин может посмотреть, как выполняется Соглашение об ассоциации. Все правительственные коммуникации по этому поводу доступны онлайн. Ассоциация с ЕС – наш приоритет", – говорят в Молдове. А нашей стране нечем похвастаться в ответ. Пока нечем...

Оксана Бедратенко, "Голос Америки"

Оборонная поддержка Украины: стоит ли рассчитывать на $350 млн от США

В США убеждены: оборонная реформа в Украине уверенно продвигается. А соответственно, Киев должен получить всю запланированную сумму оборонной помощи – $350 млн. Более того, в отличие от нынешнего года, в следующем возрастает вероятность финансовой помощи и от Госдепа США.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  