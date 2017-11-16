Єврокомісар: Україна недопрацьовує у боротьбі з корупцією, терпіння вичерпується

Четвер, 16 листопада 2017, 12:04

У міжнародної спільноти вичерпується терпіння у зв’язку з браком практичних результатів боротьби з корупцією в Україні.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган.

"У плані боротьби з корупцією, на мій погляд, фактичні результати достатньо скромні. Я вважаю, за цим має пильно стежити влада: уряд та інші її органи. Справа не лише у заснуванні інституцій чи наявності необхідного законодавства, а й у тому, як воно реалізується", - заявив єврокомісар.

За його словами, саме у практичному втіленні ЄС вбачає серйозне недопрацювання, на яке Київ повинен звернути увагу.

"Якраз щодо цього у міжнародної спільноти все більше вичерпується терпіння", - наголосив Ган.

Серйозними недоліками, на думку Гана, є мізерний показник перевірок електронних декларацій.

"Наскільки я розумію, півтора мільйона людей задекларували своє майно. Але, якщо я не помиляюся, перевірено поки що тільки близько ста. Сто із півтора мільйона – це не результат", - зауважив Ган.

Єврокомісар розкритикував відсутність наслідків за перевіркою декларацій.

"Що відбувається далі? Все це повинно бути націлено на покращення ситуації", - зазначив член Єврокомісії.