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Еврокомиссар: Украина недорабатывает в борьбе с коррупцией, терпение заканчивается

Четверг, 16 ноября 2017, 12:04
Версия для печати Комментарии

У международного сообщества заканчивается терпение в связи с нехваткой практических результатов борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", - заявил еврокомиссар.

По его словам, именно в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.

"Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - подчеркнул Хан.

Серьезным недостатком, по мнению Хана, является мизерный показатель проверок электронных деклараций.

"Насколько я понимаю, полтора миллиона человек задекларировали свое имущество. Но, если я не ошибаюсь, проверено пока только около ста. Сто из полутора миллиона - это не результат", - отметил Хан.

Еврокомиссар раскритиковал отсутствие последствий после проверки деклараций.

"Что происходит дальше? Все это должно быть нацелено на улучшение ситуации", - отметил член Еврокомиссии.

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