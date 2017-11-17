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США відмовляють у візах кожному третьому українцю – статистика Держдепу

П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:43
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Число відмов громадянам України у гостьових візах (B-visas) для поїздок в США дещо знизилося в порівнянні з минулим роком.

Про це свідчить статистика Державного департаменту США за 2017 фіскальний рік.

За статистикою, частка відмов українцям становить 34,54%, тобто у в'їзді в США відмовляють кожному третьому українцю. У минулому році показник відмов був 40,83%.

Найбільше США відмовляють у візах жителям Федеральних штатів Мікронезії і Західної Сахари (частка відмов - 100%), а також Республіки Палау (83,33%), Куби (77,17%), Бурунді (75,55%), Буркіна -Фасо (75,74%), Сомалі (75,5%), Афганістану (72,14%), Еритреї (71,69%), Гаїті (71,44%), Гамбії (70,27%).

Менше всього відмовляють заявникам з Сан-Марино, Ліхтенштейну, Андорри та Монако - частка відмов становить 0%.

Число відмов росіянам у неімміграційних візах в США становить 11,61%.

Примітно, що частка відмов для сусідньої з американцями Канади складає 41,14%.

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