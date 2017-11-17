США отказывают в визах каждому третьему украинцу - статистика Госдепа

Пятница, 17 ноября 2017, 17:43

Число отказов гражданам Украины в гостевых визах (B-visas) для поездок в США несколько снизилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствует статистика Государственного департамента США за 2017 фискальный год.

По статистике, доля отказов украинцам составляет 34,54%, то есть во въезде в США отказывают каждому третьему украинцу. В прошлом году показатель отказов был 40,83%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Федерального штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов - 100%), а также Республики Палау (83,33%), Кубы (77,17%), Бурунди (75,55%), Буркина -Фасо (75,74%), Сомали (75,5%), Афганистана (72,14%), Эритреи (71,69%), Гаити (71,44%), Гамбии (70,27%).

Меньше всего отказывают заявителям из Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако - доля отказов составляет 0%.

Число отказов россиянам в неиммиграционных визах в США составляет 11,61%.

Примечательно, что доля отказов для соседней с американцами Канады составляет 41,14%.