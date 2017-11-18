Знайти
АКТУАЛЬНО

МЗС: заборона на в'їзд Шеремети до Польщі порушує домовленості з Варшавою

Польща офіційно підтвердила початок дії "чорного списку" українців

Трампу запропонують виділити грант у $47 млн на зброю для України - ЗМІ

Найбільше у світі повітряне судно зазнало катастрофи в Британії

Ердоган не прийняв вибачення НАТО після скандалу в Норвегії

МЗС України викликало посла Польщі через початок дії «чорних списків»

До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського






Найбільше у світі повітряне судно зазнало катастрофи в Британії

Субота, 18 листопада 2017, 16:15
фото
Версія для друку Коментарі

Найбільше у світі повітряне судно Airlander 10 впало у Великій Британії.

Про це повідомляє BBC.

Літальний апарат вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів – комбінація літака та дирижабля – впав на поле в графстві Бедфордшир, здувся та "розбився на дві частини".

Повідомляється, що Airlander 10 не виконував політ, а відірвався від швартової щогли. На борту нікого не було. Одна жінка, що перебувала на землі, отримала легкі травми.

  Фото: SBNA
 Фото: SBNA

При цьому в п'ятницю компанія Hybrid Air Vehicles провела успішні випробування Airlander 10, заявивши, що скоро судно літатиме "вище, швидше та довше".

Airlander 10 під час успішного тесту в п'ятницю 

Це не перший аварійний випадок із судном. У серпні минулого року Airlander 10 здійснив аварійну посадку під час другого випробувального польоту.

Airlander на 15 метрів довший за найбільші пасажирські літаки, а його чотири двигуни працюють відчутно тихіше за двигуни літаків чи вертольотів. Машина рухається в повітрі за рахунок гелію.

Розробник, компанія Hybrid Air Vehicles, стверджує, що Airlander може літати на висоті до 6 тисяч футів (тобто до 1800 із лишком метрів) і досягати швидкості 92 милі (148 км) на годину.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:08
МЗС: заборона на в'їзд Шеремети до Польщі порушує домовленості з Варшавою
17:55
Польща офіційно підтвердила початок дії "чорного списку" українців
17:35
Есмінець США зіштовхнувся з буксиром біля берегів Японії
17:01
Трампу запропонують виділити грант у $47 млн на зброю для України - ЗМІ
16:15
фото
Найбільше у світі повітряне судно зазнало катастрофи в Британії
15:37
Ердоган не прийняв вибачення НАТО після скандалу в Норвегії
15:08
Повінь у Греції: за останні дні загинули вже 19 людей
14:33
МЗС України викликало посла Польщі через початок дії «чорних списків»
14:23
Держдеп США схвалив продаж Польщі систем Patriot на $10,5 млрд
13:53
фото
Прем’єр Молдови та лідер Придністров’я вперше зустрілись віч-на-віч
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, "Європейська правда"

Митниця проти "євроблях": чи допоможе Вільнюс вирішити проблему литовських авто

Податкова має інформацію про 239 литовських компаній, які видають доручення на право користування своїми автівками громадянам України, причому деякі компанії видали понад 200 таких доручень. У більшості випадків керівниками цих литовських компаній також є громадяни України.

Євген Приходько, для Європейської правди

Санкції ЄС проти Польщі: до чого призведе жорстке рішення Європарламенту

Голосування в Європарламенті акурат випало на день відзначання другої річниці правління партії "Право та справедливість". Варшаві загрожує позбавлення права голоса у ЄС. Анонсувавши введення санкцій, Брюссель досить символічно підбив підсумки двох років "добрих змін" від польської правлячої партії.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  