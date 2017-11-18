Найбільше у світі повітряне судно зазнало катастрофи в Британії

Субота, 18 листопада 2017, 16:15

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Найбільше у світі повітряне судно Airlander 10 впало у Великій Британії.

Про це повідомляє BBC.

Літальний апарат вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів – комбінація літака та дирижабля – впав на поле в графстві Бедфордшир, здувся та "розбився на дві частини".

Повідомляється, що Airlander 10 не виконував політ, а відірвався від швартової щогли. На борту нікого не було. Одна жінка, що перебувала на землі, отримала легкі травми.

Фото: SBNA

Фото: SBNA

При цьому в п'ятницю компанія Hybrid Air Vehicles провела успішні випробування Airlander 10, заявивши, що скоро судно літатиме "вище, швидше та довше".

Airlander 10 під час успішного тесту в п'ятницю

Це не перший аварійний випадок із судном. У серпні минулого року Airlander 10 здійснив аварійну посадку під час другого випробувального польоту.

Airlander на 15 метрів довший за найбільші пасажирські літаки, а його чотири двигуни працюють відчутно тихіше за двигуни літаків чи вертольотів. Машина рухається в повітрі за рахунок гелію.

Розробник, компанія Hybrid Air Vehicles, стверджує, що Airlander може літати на висоті до 6 тисяч футів (тобто до 1800 із лишком метрів) і досягати швидкості 92 милі (148 км) на годину.