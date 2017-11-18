Крупнейшее в мире воздушное судно потерпело крушение в Британии

Суббота, 18 ноября 2017, 16:15

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Крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10 упало в Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Летательный аппарат стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов - комбинация самолета и дирижабля - упал на поле в графстве Бедфордшир, сдулся и "разбился на две части".

Сообщается, что Airlander 10 не выполнял полет, а оторвался от швартовой мачты. На борту никого не было. Одна женщина, которая находилась на земле, получила легкие травмы.

Фото: SBNA

Фото: SBNA

При этом в пятницу компания Hybrid Air Vehicles провела успешные испытания Airlander 10, заявив, что скоро судно будет летать "выше, быстрее и дольше".

Airlander 10 во время успешного теста в пятницу

Это не первый аварийный случай с судном. В августе прошлого года Airlander 10 совершил аварийную посадку во время второго испытательного полета.

Airlander на 15 метров длиннее крупнейших пассажирских самолетов, а его четыре двигателя работают ощутимо тише двигателей самолетов или вертолетов. Машина движется в воздухе за счет гелия.

Разработчик, компания Hybrid Air Vehicles, утверждает, что Airlander может летать на высоте до 6 тысяч футов (то есть до 1800 с лишним метров) и достигать скорости 92 миль (148 км) в час.