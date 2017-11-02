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У Гданську загинув українець від нападу невідомого з ножем

Четвер, 02 листопада 2017, 10:33
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У Гданську невідомий напав з ножем на 49-річного українця, який в результаті помер від отриманих поранень.

Про це повідомляє Tvn24.pl.

Напад на українця було скоєно напередодні, 1 листопада, о 17.30 (за місцевим часом) у районі Ліпка в Гданську.

Поліція Польщі підтвердила, що жертвою нападу став громадянин України.

Невідомий зловмисник завдав чотири удари ножем у живіт чоловіка та втік.

У поліції вважають, що напад скоїв іноземець, наразі тривають його пошуки.

Причини нападу в даний момент невідомі, однак за попередніми даними, нападник та жертва не знали не один одного.

Свідки події відзначають, що напад стався несподівано.

За останніми даними, поліція затримала чотирьох українців у зв'язку із нападом.

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