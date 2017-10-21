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Чоловік з ножем напав на людей в Мюнхені, багато поранених

Субота, 21 жовтня 2017, 11:29
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У суботу вранці чоловік з ножем напав на людей у середмісті Мюнхена і багатьох поранив.

Про це повідомила поліція Мюнхена в Twitter.

"Поліція працює на Розенгаймерплятц. Злочинець поранив ножем багатьох людей. Більше інформації – згодом", - проінформувала поліція.

Точну кількість потерпілих поліція не наводить. Однак видання Bild має дані, що нападник поранив чотирьох осіб.

За даними правоохоронців, зловмисник утік, його розшукують "усіма наявними поліцейськими силами". Повідомляється, що нападнику – близько сорока років. Він утік на чорному велосипеді. Серед прикметних деталей він мав зелену куртку і рюкзак з килимком для кемпінгу.

Про причини нападу поки нічого не відомо, але мешканців закликали не залишати будинки. У районі нападу кружляють вертольоти, працюють поліцейські і рятувальники.

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