Порошенко вніс до парламенту законопроект "Про дипломатичну службу"

Понеділок, 20 листопада 2017, 11:39

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект "Про дипломатичну службу".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці глави держави у Facebook.

"Прийняття закону не менш важливе, ніж побудова оборонної стратегії і затвердження Стратегічного оборонного бюлетеню та реформування армії. Це теж наша армія, але вже на іншому фронті – фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію союзу коаліції на підтримку України, і продовження санкцій, і рух реформування нашої країни в Європу", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що законопроект підвищить престижність дипслужби та реформує її до сучасних європейських і світових стандартів.