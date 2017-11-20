У польському Щецині демонтували пам'ятник подяки радянській армії

Понеділок, 20 листопада 2017, 15:55

У центрі польського Щецина повністю розібрали пам’ятник подяки радянській армії.

Про це повідомили у міській адміністрації Щецина, передає Polskie Radio.

Протягом найближчих декількох днів демонтують також цоколь.

"З середи триває розбір пам’ятника. Нині демонтовано колону, протягом найближчих днів буде розібрано фундамент монумент", - сказала речниця міської адміністрації Щецина Сильвія Циза-Сломська.

Вона додала, що "під час демонтажу забезпечили барельєфи та частини скульптури".

Міська влада сповістила, що фігурні композиції та герби міст у 2018 році будуть виставлені у південно-східній воєнній частині Центрального цвинтаря у Щецині. На місці буде також інформація про історію пам’ятника.

Щецинська архітектонічна майстерня Archaid у березні виграла конкурс на облаштування площі, на якій нині стоїть пам’ятник.

"Після ремонту це буде простір для жителів міста з лавками та зеленими насадженнями, Також там проводитимуть виставки та заходи. Це буде продовження Квіткової алеї", - додала Циза-Сломська.

Влада Щецина планує також розібрати ще один радянський монумент - Пам’ятник тим, хто підкорив Щецин. Однак термін його демонтажу поки не вибрано.

Нагадаємо, 21 жовтня у Польщі набув чинності закон про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного устрою. Він передбачає знесення пам’ятників та пам’ятних знаків, які віддають шану комунізму.