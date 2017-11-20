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В польском Щецине демонтировали памятник благодарности советской армии

Понедельник, 20 ноября 2017, 15:55
Версия для печати Комментарии

В центре польского города Щецин полностью разобрали памятник благодарности советской армии.

Об этом сообщили в городской администрации Щецина, передает Polskie Radio.

В течение ближайших нескольких дней демонтируют также цоколь.

"Со среды продолжается разбор памятника. Сейчас демонтирована колонна, в течение ближайших дней будет разобран фундамент монумента", - сказала пресс-секретарь городской администрации Щецина Сильвия Циза-Сломски.

Она добавила, что "во время демонтажа сохранили барельефы и части скульптуры".

Городская власть сообщила, что фигурные композиции и гербы городов в 2018 году будут выставлены в юго-восточной военной части Центрального кладбища в Щецине. Там будет также информация об истории памятника.

Щецинская архитектурная мастерская Archaid в марте выиграла конкурс на обустройство площади, на которой сейчас стоит памятник.

"После ремонта это будет пространство для жителей города со скамейками и зелеными насаждениями, также там будут проводить выставки и мероприятия. Это продолжение Цветочной аллеи", - добавила Циза-Сломски.

Власти Щецина планирует также разобрать еще один советский монумент - памятник тем, кто покорил Щецин. Однако срок его демонтажа пока не выбран.

Напомним, 21 октября в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он предусматривает снос памятников и памятных знаков, которые отдают дань коммунизма.

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