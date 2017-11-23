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У Польщі спростували заяву Дещиці про домовленість щодо українських місць пам'яті

Четвер, 23 листопада 2017, 14:59
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Керівник канцелярії польського президента Кшиштоф Щерський заперечив, що Польща дала згоду на відновлення пам'яток УПА на своїй території.

Про це повідомляє Wpolityce.pl.

Щерський підкреслив, що канцелярія президента не давала згоду на відновлення пам'яток УПА у Польщі.

"Немає жодних домовленостей, ніж ті, що містяться в комюніке, опублікованому після спільної зустрічі у Кракові. Там немає нічого про відбудову пам’ятників. Нічого іншого, крім цього документу, не було домовлено. Всі домовленості містяться в цьому документі", - сказав він.

Щерський додав, що зараз українська сторона забезпечує гарну атмосферу перед планованим візитом президента Польщі Анджея Дуди в Україну.

Зазначимо, що на сайті президента Польщі було опубліковано домовленості між Україною та Польщею за підсумками зустрічі у Кракові.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що Польща погодилася на відновлення українських місць пам'яті у Польщі, які стали об'єктами актів вандалізму ще з 2014 року.

Про це він заявив за підсумками зустрічі співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі Костянтина Єлісєєва та Кшиштофа Щерського.

Раніше повідомлялося, що залишки демонтованого пам’ятника воїнам УПА у польському селі Грушовичі біля Перемишля використали для будівництва дороги.

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