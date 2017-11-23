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В Польше опровергли заявление Дещицы о договоренности об украинских памятных местах

Четверг, 23 ноября 2017, 14:59
Версия для печати Комментарии

Руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский отрицает, что Польша дала согласие на восстановление памятников УПА на своей территории.

Об этом сообщает Wpolityce.pl.

Щерский подчеркнул, что канцелярия президента не давала согласия на восстановление памятников УПА в Польше.

"Нет никаких договоренностей, кроме тех, что содержатся в коммюнике, опубликованном после совместной встречи в Кракове. Там нет ничего о восстановлении памятников. Ничего другого, кроме этого документа, не было. Все договоренности содержатся в этом документе", - сказал он.

Щерский добавил, что сейчас украинская сторона обеспечивает хорошую атмосферу перед запланированным визитом президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Отметим, что на сайте президента Польши были опубликованы договоренности между Украиной и Польшей по итогам встречи в Кракове.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Польша согласилась на восстановление украинских памятных мест в Польше, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года.

Об этом он заявил по итогам встречи сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши Константина Елисеева и Кшиштофа Щерского.

Дещица также сообщил, что Украина и Польша договорились о сокращении так называемых черных списков.

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