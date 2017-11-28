Прем'єр Японії нагадав про спрощення візових вимог для українців з нового року

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголошує на відданості його держави територіальній цілісності та суверенітету України й підтвердив рішення Японії впровадити з 1 січня 2018 року спрощений візовий режим для українців.
Про це йдеться в листі глави японського уряду главі української держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Японія є другом України й партнером, який поділяє фундаментальні цінності... Уряд Японії має намір продовжувати підтримувати Україну в проведенні реформ...", - йдеться в листі.
Абе також відзначив успішну реалізацію ініціативи лідерів Японії та України з проведення Року Японії в Україні з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України.