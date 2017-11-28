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Прем'єр Японії нагадав про спрощення візових вимог для українців з нового року

Вівторок, 28 листопада 2017, 08:15
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголошує на відданості його держави територіальній цілісності та суверенітету України й підтвердив рішення Японії впровадити з 1 січня 2018 року спрощений візовий режим для українців.

Про це йдеться в листі глави японського уряду главі української держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Японія є другом України й партнером, який поділяє фундаментальні цінності... Уряд Японії має намір продовжувати підтримувати Україну в проведенні реформ...", - йдеться в листі.

Абе також відзначив успішну реалізацію ініціативи лідерів Японії та України з проведення Року Японії в Україні з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України.

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