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Премьер Японии напомнил об упрощении визовых требований для украинцев с нового года

Вторник, 28 ноября 2017, 08:15
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул преданность его государства касательно территориальной целостности и суверенитета Украины и подтвердил решение Японии ввести с 1 января 2018 упрощенный визовый режим для украинцев.

Об этом говорится в письме главы японского правительства главе украинского государства, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Япония является другом Украины и партнером, который разделяет фундаментальные ценности ... Правительство Японии намерено продолжать поддерживать Украину в проведении реформ...", - говорится в письме.

Абэ также отметил успешную реализацию инициативы лидеров Японии и Украины по проведению Года Японии в Украине по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония с 1 января 2018 упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины.

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