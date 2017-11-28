Тіллерсон: США не приймуть іншого варіанту, крім відновлення цілісності України

Вівторок, 28 листопада 2017, 18:45

США не приймуть варіант врегулювання конфлікту на сході України, який не передбачатиме відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у своєму зверненні щодо відносин з Європою.

"Будь врегулювання війни в Україні, яке не забезпечить повний суверенітет і територіальну цілісність України, є неприйнятним", - сказав він, висловлюючи надію, що Росіє застосує необхідні для цього кроки.

За словами держсекретаря, санкції проти Росії мають бути збережені до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Тіллерсон також заявив, що Росія веде себе агресивно стосовно сусідніх країн.

"Росія продовжує агресивну поведінку по відношенню до інших сусідів у регіоні, втручаючись у виборчий процес і просуваючи недемократичні ідеали", - сказав він.