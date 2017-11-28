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Тиллерсон: США не примут иного варианта, кроме восстановления целостности Украины

Вторник, 28 ноября 2017, 18:45
Версия для печати Комментарии

США не примут вариант урегулирования конфликта на востоке Украины, который не будет предусматривать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своем обращении по поводу отношений с Европой.

"Любое урегулирование войны в Украине, которое не обеспечит полный суверенитет и территориальную целостность Украины, является неприемлемым", - сказал он, выражая надежду, что Россия предпримет необходимые для этого шаги.

По словам госсекретаря, санкции против России должны быть сохранены до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тиллерсон также заявил, что Россия ведет себя агрессивно в отношении соседних стран.

"Россия продолжает агрессивное поведение по отношению к другим соседям в регионе, вмешиваясь в избирательный процесс и продвигая недемократические идеалы", - сказал он.

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