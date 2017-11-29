Знайти
АКТУАЛЬНО

Генерал, який випив отруту в Гаазі, живий, але у критичному стані

Засуджений за військові злочини у Боснії генерал випив отруту в залі суду

Потяг зійшов з рейок в Іспанії: 21 особа постраждала

Тисячі людей написали у швейцарське село, яке пропонує 60 тис. євро за переїзд

У Порошенка розповіли, чому Польща робить антиукраїнські заяви

Уряд Угорщини консультується з Шуфричем про проблеми у відносинах з Україною

В Україні перекрили канал постачання бойовиків ІДІЛ до Євросоюзу за безвізом - ГПУ






Потяг зійшов з рейок в Іспанії: 21 особа постраждала

Середа, 29 листопада 2017, 13:19
фото
Версія для друку Коментарі

В Іспанії вранці зійшов з рейок потяг, внаслідок аварії 21 людина постраждала.

Про це повідомляє іспанське видання El Espanol.  

Потяг, у якому перебувало 79 пасажирів, прямував за маршрутом Малага – Севілья. Інцидент трапився близько десятої ранку, коли третій вагон зійшов з рейок через затоплений шлях.

21 особа постраждала, у потерпілих - пошкодження різної важкості. Троє отримали серйозні травми. Людей госпіталізували до лікарні у Севільї.

Територія неподалік місця аварії затоплена, тому екстреним службам важко туди дістатися. Поранених довелося евакуювати за допомогою гелікоптера. Повідомляється, що першими, хто вирушили на допомогу потерпілим, були фермери, які працювали неподалік.

Підтоплені території після рясних дощів

Минулої ночі у регіоні випала значна кількість опадів, у деяких місцях вона сягнула 200 літрів на квадратний метр. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:05
Президент Хорватії перервала візит в Ісландію через надзвичайні події у Гаазі
14:56
У Франції двох підлітків судять за погрози терактів в Facebook
14:51
Генерал, який випив отруту в Гаазі, живий, але у критичному стані
14:30
Німецький суд визнав, що 96-річний бухгалтер Освенцима придатний для тюрми
14:30
У Польщі почали розслідування через зображення євродепутатів на шибеницях
14:28
Литва направила ноту МАГАТЕ з приводу радіоактивного витоку в Росії
14:07
фото
Човен-привид з 8 тілами, що опинився у Японії, прибув з КНДР
13:51
У Греції автомобіль з мігрантами впав з обриву, четверо загиблих
13:50
У ЄС офіційно спростували "прорив" у переговорах про Brexit
13:27
У Москві засумнівалися у "щирості" Додона через часту заборону на в'їзд росіянам
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Марін Мрчела, президент GRECO

Боротьба з корупцією в Україні: настав час для результатів

Грунтовний досвід розслідувань, який вже набуло антикорупційне бюро, свідчить про ефективність цього органу. А отже, будь-які спроби підірвати діяльність НАБУ ставлять під сумнів реальну політичну волю України до боротьби з корупцією.

Денис Колесник, для Європейської правди

Париж переосмислює загрози: як зміниться безпекова політика Франції

Франція завершує перегляд засад своєї безпекової політики. Зокрема, слід очікувати більшого відкриття країни до співпраці в межах НАТО, але найімовірніше така співпраця обмежиться географічно найбільш близькими країнами, як от Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  