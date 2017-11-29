Потяг зійшов з рейок в Іспанії: 21 особа постраждала

В Іспанії вранці зійшов з рейок потяг, внаслідок аварії 21 людина постраждала.
Про це повідомляє іспанське видання El Espanol.
Потяг, у якому перебувало 79 пасажирів, прямував за маршрутом Малага – Севілья. Інцидент трапився близько десятої ранку, коли третій вагон зійшов з рейок через затоплений шлях.
P'abernos matao!!— Marinma Aranda (@marinma_aranda) 29 листопада 2017 р.
Qué susto!! pic.twitter.com/bC6Mj51LXb
21 особа постраждала, у потерпілих - пошкодження різної важкості. Троє отримали серйозні травми. Людей госпіталізували до лікарні у Севільї.
Територія неподалік місця аварії затоплена, тому екстреним службам важко туди дістатися. Поранених довелося евакуювати за допомогою гелікоптера. Повідомляється, що першими, хто вирушили на допомогу потерпілим, були фермери, які працювали неподалік.
|Підтоплені території після рясних дощів
Минулої ночі у регіоні випала значна кількість опадів, у деяких місцях вона сягнула 200 літрів на квадратний метр.