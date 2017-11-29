Поезд сошел с рельсов в Испании: 21 человек пострадал

Среда, 29 ноября 2017, 13:19

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В Испании утром сошел с рельсов поезд, в результате аварии 21 человек пострадал.

Об этом сообщает испанское издание El Espanol.

Поезд, в котором находилось 79 пассажиров, следовал по маршруту Малага - Севилья. Инцидент произошел около десяти утра, когда третий вагон сошел с рельсов из-за затопленного пути.

21 человек пострадал, в пострадавших - повреждения различной тяжести. Трое получили серьезные травмы. Людей госпитализировали в больницу в Севилье.

Территория возле места аварии затоплена, поэтому экстренным службам трудно туда добраться. Раненых пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Сообщается, что первыми, кто отправились на помощь пострадавшим, были фермеры, которые работали неподалеку.

Подтопленные территории после обильных дождей

Прошлой ночью в регионе выпало значительное количество осадков, в некоторых местах оно достигло 200 литров на квадратный метр.