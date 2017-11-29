Поезд сошел с рельсов в Испании: 21 человек пострадал

В Испании утром сошел с рельсов поезд, в результате аварии 21 человек пострадал.
Об этом сообщает испанское издание El Espanol.
Поезд, в котором находилось 79 пассажиров, следовал по маршруту Малага - Севилья. Инцидент произошел около десяти утра, когда третий вагон сошел с рельсов из-за затопленного пути.
P'abernos matao!!— Marinma Aranda (@marinma_aranda) 29 листопада 2017 р.
Qué susto!! pic.twitter.com/bC6Mj51LXb
21 человек пострадал, в пострадавших - повреждения различной тяжести. Трое получили серьезные травмы. Людей госпитализировали в больницу в Севилье.
Территория возле места аварии затоплена, поэтому экстренным службам трудно туда добраться. Раненых пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Сообщается, что первыми, кто отправились на помощь пострадавшим, были фермеры, которые работали неподалеку.
|Подтопленные территории после обильных дождей
Прошлой ночью в регионе выпало значительное количество осадков, в некоторых местах оно достигло 200 литров на квадратный метр.