Уряд Литви схвалив передачу Україні зброї на майже 2 млн євро

Середа, 29 листопада 2017, 19:54

Уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже 2 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Зазначається, йдеться про зброю і боєприпаси, які були у використанні збройних сил Литви до переходу на стандарти НАТО.

"Передача майна – це частина послідовної і всебічної підтримки України Литвою шляхом зміцнення її оборонних спроможностей та забезпечення її суверенітету" - сказав міністр оборони Литви Раймунд Каробліс.

Раніше повідомлялося, що вартість озброєння, яке планується передати, зараз становить 1,93 млн євро, а на його придбання Литва витратила понад 3 млн євро.

Повідомляється, що Литва передасть більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, які більше не використовуються литовської армією, а також майже 2 млн патронів до них.

Також буде передано понад 80 кулеметів, понад десять мінометів та протитанкову зброю.

Як відомо, Литва вже не перший раз передає Збройним силам України (ЗСУ) непотрібне їй озброєння, у зв'язку з чим отримала ноту від Росії.

Перший раз Литва передала озброєння Україні в 2014 році, незабаром після того, як на Сході України почався конфлікт.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви прийняв рішення передати Україні сім цифрових наземних телепередавачів для відновлення трансляцій українських програм в Донецькій області.