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Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия на почти 2 млн евро

Среда, 29 ноября 2017, 19:54
Версия для печати Комментарии

Правительство Литвы одобрило постановление о безвозмездной передаче Украине оружия на почти 2 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Отмечается, речь идет об оружии и боеприпасах, которые были в использовании вооруженных сил Литвы до перехода на стандарты НАТО.

"Передача имущества – это часть последовательной и всесторонней поддержки Украины Литвой путем укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения ее суверенитета", - сказал министр обороны Литвы Раймунд Кароблис.

Ранее сообщалось, что стоимость вооружения, которое планируется передать, сейчас составляет 1,93 млн евро, а на его приобретение Литва потратила более 3 млн евро.

Сообщается, что Литва передаст более чем 7 тысяч автоматов Калашникова, которые больше не используются литовской армией, а также почти 2 млн патронов к ним.

Также будет передано более 80 пулеметов, свыше десяти минометов и противотанковое оружие.

Как известно, Литва уже не первый раз передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) ненужное ей вооружение, в связи с чем получила ноту от России.

Первый раз Литва передала вооружение Украине в 2014 году, вскоре после того, как на Востоке Украины начался конфликт.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы приняло решение передать Украине семь цифровых наземных телепередатчиков для восстановления трансляции украинских программ в Донецкой области.

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