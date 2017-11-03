МЗС викликало українського посла після скандальних заяв щодо Сербії

Міністр закордонних справ України викликав українського посла у Сербії для консультацій після його скандальних заяв щодо Сербії.
Про це Клімкін написав у своєму Twitter.
"Викликав Посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - написав глава українського МЗС.
Викликав Посла в Сербії @OAleksandrovych на консультації щодо дотримання міжн.права та уникнення використ громадян Сербії у якості найманців— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 листопада 2017 р.
Нагадаємо, в останньому інтерв’ю балканським ЗМІ посол України Олександр Александрович заявив, що Росія використовує Сербію для дестабілізації Західних Балкан, ця країна є інструментом для знищення Європи.
В МЗС Сербії гостро розкритикували посла України Олександра Александровича за скандальні заяви про цілковиту підпорядкованість Белграда Москві і пригрозили наслідками.
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