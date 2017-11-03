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МЗС викликало українського посла після скандальних заяв щодо Сербії

П'ятниця, 03 листопада 2017, 17:02
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Міністр закордонних справ України викликав українського посла у Сербії для консультацій після його скандальних заяв щодо Сербії.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

"Викликав Посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - написав глава українського МЗС.

Нагадаємо, в останньому інтерв’ю балканським ЗМІ посол України Олександр Александрович заявив, що Росія використовує Сербію для дестабілізації Західних Балкан, ця країна є інструментом для знищення Європи.

В МЗС Сербії гостро розкритикували посла України Олександра Александровича за скандальні заяви про цілковиту підпорядкованість Белграда Москві і пригрозили наслідками.

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