МИД вызвал украинского посла после скандальных заявлений по Сербии

Пятница, 03 ноября 2017, 17:02

Министр иностранных дел Украины вызвал украинского посла в Сербии для консультаций после его скандальных заявлений относительно Сербии.

Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

"Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избежанию использования граждан Сербии в качестве наемников", - написал глава украинского МИД.

Викликав Посла в Сербії @OAleksandrovych на консультації щодо дотримання міжн.права та уникнення використ громадян Сербії у якості найманців — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 листопада 2017 р.

Напомним, в последнем интервью балканским СМИ посол Украины Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан, эта страна является инструментом для уничтожения Европы.

В МИД Сербии остро раскритиковали посла Украины за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.

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