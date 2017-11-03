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МИД вызвал украинского посла после скандальных заявлений по Сербии

Пятница, 03 ноября 2017, 17:02
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Украины вызвал украинского посла в Сербии для консультаций после его скандальных заявлений относительно Сербии.

Об этом Павел Климкин написал в своем Twitter.

"Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избежанию использования граждан Сербии в качестве наемников", - написал глава украинского МИД.

Напомним, в последнем интервью балканским СМИ посол Украины Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан, эта страна является инструментом для уничтожения Европы.

В МИД Сербии остро раскритиковали посла Украины за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.

Читайте также на сайте "Европейской правды": "Кто виноват в дипломатическом скандале между Украиной и Сербией?".

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