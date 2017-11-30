Хорватський генерал випив у Гаазі смертельні хімікати - прокурор

Четвер, 30 листопада 2017, 15:26

У контейнері, з якого командувач боснійських хорватів, генерал Слободан Праляк випив під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі, були смертельні хімікати.

Про це свідчать результати попередньої експертизи, заявила нідерландський прокурор Мерелін Фікеншер, повідомляє Associated Press.

"Було проведене попереднє тестування рідини в контейнері. Усе, що я можу сказати зараз, у ньому була хімічна рідина, яка призвела до смерті", – сказала Фікеншер.

За її словами, невдовзі буде проведено розтин тіла Праляка.

Як відомо, Нідерланди розпочали розслідування у зв’язку із самогубством Праляка. Слідчі з’ясують, хто дав померлому генералу смертельну рідину та яким був її вміст. Та найперше їх цікавить, як генералу вдалося пронести отруту у залу суду, яка мала би посилено охоронятися.

72-річний Слободан Праляк помер у лікарні в середу незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за воєнні злочини в Боснії.

У 2013 році Міжнародний трибунал з воєнних злочинів у колишній Югославії засудив Праляка на 20 років позбавлення волі за злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років.

Праляк був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило воєнні злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Він також був засуджений за руйнування мосту XVI століття у місті Мостар.