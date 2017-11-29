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Хорватський генерал, який випив отруту у Гаазі, помер

Середа, 29 листопада 2017, 16:02
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Хорватський генерал Слободан Праляк, який випив отруту під час оголошення вироку у Гаазькому трибуналі, помер у лікарні.

Про це повідомляє хорватське видання Vecernji list.

Як відомо, після того, як суд підтвердив його 20-річне ув’язнення за злочини проти боснійських мусульман, Праляк випив щось зі склянки, яку проніс із собою у залу суду, заявивши, що це отрута.

Перш ніж перехилити чарку, він оголосив, що "Праляк не воєнний злочинець", і відмовився приймати вирок.

Засідання було негайно перервано, а Праляку на місці надали медичну допомогу, після чого його терміново госпіталізували у важкому стані.

У 2013 році Міжнародний трибунал з військових злочинів у колишній Югославії засудив Праляка на 20 років позбавлення волі за військові злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років.

Зокрема, він був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило військові злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Крім того, він був засуджений за руйнування мосту XVI століття у місті Мостар.

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