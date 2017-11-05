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Теракт у Сирії: внаслідок нападу на біженців загинули 75 осіб, 140 поранено

Неділя, 05 листопада 2017, 15:52
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Щонайменше 75 людей загинули і 140 отримали поранення внаслідок теракту у великому центрі скупчення біженців поруч із сирійським містом Дейр-ез-Зор.

Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує агентство DPA.

У суботу ввечері терорист-смертник врізався на начиненому вибухівкою автомобілі в натовп вимушено переселених осіб. У результаті атаки загинули щонайменше 75 людей, понад 140 отримали поранення.

Серед жертв - невказана кількість дітей та жінок, додали у правозахисній організації.  Теракт скоїли бойовики угруповання "Ісламська держава".

В останні дні ІДІЛ поступово втрачає майже всі території, захоплені в Іраку та Сирії.

Раніше цього тижня сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.

"Ісламська держава" зазнала значних втрат цього року. У липні ІДІЛ втратила контроль над іракським містом Мосул – своєю фактичною "столицею" в Іраку. Від ісламістів також було звільнено місто Ракку – де-факто "столицю" бойовиків у Сирії.

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