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Спецпредставник США: РФ має два варіанти дій на Донбасі - кіпрської опції не дано

Понеділок, 06 листопада 2017, 19:18
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Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія має два варіанти дій на Донбасі, однак заперечив можливість перетворення ситуації на тривалий конфлікт.

Про це Волкер заявив під час брифінгу в Державному департаменті США, повідомляє The Voice of America.

"Росія має два варіанти дій на Донбасі. Якщо вони хочуть створити заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії, чи Придністров’ї, то це буде їм багато коштувати. Однак, якщо захочуть, вони це зроблять попри великі витрати", - заявив Волкер.

"Альтернатива – це коли Росія виведе свої сили і сприятиме розміщенню миротворців ООН, що принесе всім мир і дозволить просуватись у втіленні Мінського процесу. Це – другий сценарій", - наголосив Волкер.

Спецпредставник США заперечив можливість перетворення ситуації на тривалий конфлікт.

"Міжнародна спільнота не хоче ще одного Кіпру, - наголосив він. - Не знаю скільки років вже є миротворці на Кіпрі. Не думаю, що цього хоче і Україна. Вона хоче відновити суверенітет на власній території і тому має стимули для втілення Мінських домовленостей".

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія мусить вивести свої сили з Донбасу, щоб миротворці ООН зайшли на цю територію.

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