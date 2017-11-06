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Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано

Понедельник, 06 ноября 2017, 19:18
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия имеет два варианта действий на Донбассе, однако отрицает возможность преобразования ситуации на длительный конфликт.

Об этом Волкер заявил во время брифинга в Государственном департаменте США, сообщает The Voice of America.

"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии, или Приднестровье, то это будет им много стоить. Однако, если захотят, то они это сделают это несмотря на большие расходы", - заявил Волкер.

"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, что принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении Минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США отрицает возможность преобразования ситуации на длительный конфликт.

"Международное сообщество не хочет еще одного Кипра, - подчеркнул он. - Не знаю сколько лет уже есть миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения Минских договоренностей".

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.

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